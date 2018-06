Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a salutat marti, pe Facebook, acordul istoric dintre Donald Trump si Kim Jong-Un, privind denuclearizarea Peninsulei Coreene. "Il felicit sincer pe Presedintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump, pentru efortul pe care il face pentru normalizarea planetei…

- Discutiile intre Statele Unite ale Americii si Coreea de Nord 'avanseaza mai rapid decat anticipam noi', a declarat luni, la Singapore, secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, precizand ca negocierile continua inaintea summitului de marti intre presedintele american Donald Trump si liderul de la…

- Larry Kudlow, principalul consilier economic de la Casa Alba, il acuza pe prim-ministrul Canadei Justin Trudeau ca l-a tradat pe presedintele Donald Trump prin declaratii "polarizante" cu privire la politica comerciala, care risca sa ii afecteze imaginea liderului american in ajunul intalnirii istorice…

- Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si Ambasadele tarii noastre in Franta si in Statele Unite ale Americii au felicitat-o pe Simona Halep pentru victoria obtinuta sambata la Roland Garros. "Felicitari, Simona Halep pentru…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat vineri ca se va intalni totusi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pe 12 iunie, in Singapore, transmite Reuters. Partea americana contramandase summitul saptamana trecuta. Trump l-a primit vineri la Casa Alba pe generalul Kim Yong Chol,…