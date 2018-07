Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a întâlnit cu ministrul de stat pentru Afaceri Europene în cadrul Ministerului federal german de Externe, Michael Roth, în cadrul întrevederii fiind abordate prioritatile

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut evidentiat marti, cu ocazia unei intrevederi cu Michael Roth, ministru de stat pentru Europa in cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, sustine ca este evident ca sentinta instantei supreme in cazul liderului PSD Liviu Dragnea este una politizata, este raspunsul vindicativ nu numai la presiunea strazii, ci si la incercarea autoritatilor legislative si executive de a reforma statul de drept, acela real.…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, miercuri, intrebat cu privire la protocolul incheiat de SRI cu Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca activitatea lui George Maior de fost sef al SRI nu are nicio legatura cu cea de ambasador. "Nu, la cunostinta mea nu a fost o discutie. Activitatea…

- Ministrul de Externe a avut, joi, o discutie cu Liviu Dragnea, la Parlament. O analiza in privinta initiativei mutarii reprezentantei diplomatice in Israel ar putea fi gata in cateva saptamani. Intrebat fiind – in contextul in care s-a aflat ca s-a pus o astfel de problema in cadrul Biroului Permanent…