- Fostul lider al social-democratilor Liviu Dragnea a declarat joi, dupa ce a fost eliberat conditionat din Penitenciarul Rahova, ca se considera detinut politic si a afirmat ca PSD a devenit un partid "de opereta", condus de oameni "lasi". "Eu ma consider detinut politic, pentru ca am intrat nevinovat.…

