Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a negat duminica, la Kanal D, ca Viorica Tanase a fost premierul ales de Irina Tanase. El a dezvaluit ca propunerea a fost facuta de Ionel Arsene, actualul președinte CJ Neamț. „Nu! Viorica Dancila... ma gandeam sa nu raspund la intrebarea asta, pentru ca imi…

- Duminica, 17 octombrie, Liviu Dragnea e invitat la „40 de intrebari cu Denise Rifai”, emisiune difuzata de la 22:45, la Kanal D. Fost Președinte PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea a fost unul dintre cei mai influenți politicieni, intrand in politica la jumatatea anilor ‘90, in Partidul Democrat.…

- Liviu Dragnea a vorbit joi seara la B1 Tv despre celelalte dosare in curs ale DNA care il vizeaza. In legatura cu dosarul privind vizita in SUA la inaugurarea lui Donald Trump, Liviu Dragnea a precizat ca nu știe nimic despre acuzațiile procurorilor. “Nu am fost de acord ca președinte…

- Dragnea din nou in vizorul DNA: ar fi calatorit, impreuna cu iubita, in destinații exotice pe banii partidului Dragnea din nou in vizorul DNA: ar fi calatorit, impreuna cu iubita, in destinații exotice pe banii partidului DNA a cerut de la PSD documente despre calatorii organizate in destinații exotice…

- Iubita fostului lider PSD este cea mai fericita de cand acesta s-a intors din inchisoare și este cu ea, lucru care se poate vedea din una dintre postarile facute de ea pe rețelele de socializare. Irina Tanase a postat chiar și o imagine alaturi de iubitul ei, in care i se citește fericirea…