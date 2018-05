Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea și imbatranirea populației pun presiuni tot mai mari pe umerii sistemului public, sistem care trebuie sa susțina, cu tot mai puțini contributori (salariați și platitori de contribuții sociale), un numar tot mai mare de beneficiari (pensionari din sistemul public). Atunci cand a fost…

- Prim-ministrul Croației, Andrej Plenkovic se afla intr-o vizita oficiala la București. Liderul croat are programate intalniri și cu șeful statului, Klaus Iohannis și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Vizita are loc in contextul intensificarii relațiilor dintre cele doua state, mai ales…

- Papa Francisc a acceptat sa viziteze Romania in 2019, chiar in prima parte a anului, iar tot scandalul izbucnit pe marginea acestui subiect a fost creat de presedintele Klaus Iohannis, a sustinut, luni, liderul PSD, Liviu Dragnea. El a spus ca este inacceptabuil modul in care reactioneaza seful statului,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, ca isi mentine estimarea privind incadrarea deficitului bugetar in limita a 3%, afirmand ca oficialii Comisiei Europeane nu au prezentat previziuni reale. ”Eu nu vreau sa intru in conflict cu Comisia Europeana (...), dar vreau…

- Liviu Dragnea a discutat cu guvernatorul BNR despre economie, inclusiv despre Pilonul II de pensii. Liderul PSD a infirmat ca Guvernul va crește TVA la 20% din 2019 și ca va intoduce impozitarea progresiva a veniturilor.”S-a vorbit despre aproape toate subiectele care trebuiau abordate. Sunt…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul ședinței BPN, ca premierul Viorica Dancila va cere explicații Comisiei Europene cu privire la o lista-document MCV. „In legatura cu temele care au aparut in spațiul public, și anume acea lista- document MCV de persoane care erau in diverse…

- In cel mai recent raport de tara privind evolutia economica a Romaniei, Comisia Europeana (CE) a criticat reducerea contributiei virate Pilonului II de pensii administrate privat, avertizand ca aceasta masura va pune probleme suplimentare sistemului de pensii, a anuntat luni Asociatia pentru Pensiile…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a facut declarații, joi, la Palatul Parlamentului, dupa intalnirea cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Liderul PSD a precizat ca, din partea sa, nu a existat, „in mod realist”, nicio actiune care sa stirbeasca independenta Justitiei…