Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Patraru a prezentat o inregistrare audio in care spune ca șefa TVR, Doina Gradea, ar fi jignit-o pe o jurnalista a televiziunii publice, pe care ar fi numit-o ”cap de porc”.Liviu Dragnea spune ca faca inregistrarea e reala, iar afirmații au fost facute așa cum sunt in inregistrare,…

- Dragoș Patraru, realizatorul emisiunii “Starea Nației” de la TVR, a publicat joi, pe site-ul patraru.ro , o serie de inregistrari in care președintele-director general al instituției, Doina Gradea, vorbește insultator la adresa jurnaliștilor de la Știrile TVR și afirma ca aceștia ar merita “pumni in…

- Dragoș Patraru a publica pe blog primele inregistrari in care apar Doina Gradea (președinte director general) și Eduard Darvariu (Director TVR 1 și producator executiv). Materialul este primul dintr-o investigație mai mare privind practicile din televiziunea publica. Amintim ca Patraru a anunțat recent…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat in seara in care s-a intors din Israel ca in Romania a funcționat o „lege nescrisa” respectata inclusiv de fostul președinte Traian Basescu și pe care președintele Klaus Iohannis a incalcat-o in contextul discuțiilor contradictorii privind mutarea ambasadei…

- Presa internationala prezinta in mod diferit cauzele care l-au determinat pe presedintele Klaus Iohannis sa ii ceara demisia premierului Viorica Dancila. Astfel, in timp ce jurnalistii americani si britanici sustin ca supararea lui Iohannis e mai veche si are la baza inclusiv haosul fiscal…

- Realizatorul TV Dragos Patraru a declarat, luni seara, la finalul emisiunii sale, „Starea Natiei”, ca a fost instiintat in scris de „conducerea superioara” ca va fi scos de pe post daca „va mai vorbi prostii” in acest program. In replica, presedintele - director general al TVR Doina Gradea a declarat,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a admis, luni, ca nemulțumirile Gabrielei Firea sunt indreptațite și ca acesteia i s-au pus bețe in roate, el precizand ca s-a fost realizat un plan de colaborare intre Guvern si Primaria Capitalei. Despre razboiul din interiorul PSD, Dragnea afirma ca ”probabil ca nu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost chemat la audieri in Comisia de Aparare, dupa acuzațiile lansate la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu. Dragnea susține ca va merge la Comisie, pentru ca ”așa ne trebuie, daca am indraznit sa vorbim"....