Liviu Dragnea: În perioada următoare - dezbaterea pe Codurile penale "In aceasta saptamana sau cel mai tarziu saptamana viitoare vor incepe in comisia speciala dezbaterile pe Codurile penale. Avem saptamana asta, sper ca cel putin din partea noastra, colegii care au fost desemnati pe legile de securitate nationala sa ne prezinte obiectivele comisiei respective, ca sa intram intr-un Birou permanent reunit si un plen reunit cu aprobarea comisiei. Sper sa ne uitam cu atentie la obiectivele comisiei, pentru ca sigur o sa fie si aceasta comisie atacata la CCR, si sa nu mai fie vreo greseala", a declarat Dragnea la Parlament, intrebat care vor fi prioritatile legislative… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

