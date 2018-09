Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea, despre excluderea Gabrielei Firea din PSD: ”Sper sa nu ajungem aici, dar nu depinde de mine!”, a spus liderul PSD, duminica seara, la Antena 3, el aratand ca in interiorul partidului sunt nemulțumiri cu privire la atacurile venite din partea primarului Capitalei, din ultima vreme. Intrebat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ii da replica Gabrielei Firea și arata ca tot ceea ce spune primarul Capitalei in spațiul public nu este adevarat. Dragnea a precizat ca in urma atacurilor va avea loc o discuție foarte serioasa in partid.”Eu am aflat-o la televizor in saptamana asta. Sigur,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ii va da replica Gabrielei Firea in prima ieșire publica de la izbucnirea conflictului cu primarul Capitalei.Dragnea a ales sa faca primele precizari la Antena 3, post de televiziune caruia și Gabriela Firea i-a acordat un interviu despre nemulțumirile care…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca primarul general al Capitalei ar trebui sa faca langeri sau sa vina cu probe cu privire la declaratiile sale potrivit carora in sedinta CEx au fost prezentate discutii private de pe mobile.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a raspuns, luniu, la declaratiile Gabrielei Firea privind spionajul in PSD. El i-a cerut primarului Capitalei sa faca plangeri sau sa aduca dovezi pentru a-si sustine adfirmatiile. Legat de postarea lui Darius Valcov, in care a folosit elemente naziste pentru a-l ataca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, luni, referindu-se la declaratiile Gabrielei Firea privitoare la episodul de pe Arena Nationala la care a fost prezenta Simona Halep, ca ceea ce a spus edilul Capitalei este ''o aberatie''. "E o aberatie, chiar ma doare", a declarat…

- Dragnea, despre atacul Gabrielei Firea: ”Eu incerc sa ii ințeleg nemulțumirea, dar nu putem discuta trei ore in CEx despre prefectul Capitalei; Jandarmeria a acționat corect!”, a spus președintele PSD, la Neptun, la finalul ședinței in care s-a dat un vot de susținere a ministrului de Interne și de…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat sambata, la Neptun, ca nu este de acord cu supararea Gabrielei Firea la adresa lui Carmen Dan, dar o ințelege, susținand ca presa este de vina ca a redat greșit unele declarații din care ar fi reieșit ca este acuzat prefectul, adica omul apropiat de Firea.Stire…