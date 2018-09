Liviu Dragnea: Ideea amnistiei nu este o iluzie juridică Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, sustine ca, din punctul sau de vedere, "ideea amnistiei nu este o iluzie juridica". El a declarat duminica seara, intr-o emisiune la Antena 3, ca este nevoie de adoptarea unui "pachet de solutii sa se repare nenorocirile care au fost generate de implicarea serviciilor in justitie". "Ideea amnistiei nu este o iluzie juridica, ca sa discutam foarte deschis si transant. Se vorbeste in spatiul public de foarte mult timp de a se gasi o solutie sau un pachet de solutii sa se repare nenorocirile care au fost generate de implicarea serviciilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

