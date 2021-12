Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea si Irina Tanase s-au despartit! Cand toata lumea astepta anuntul nuntii, fostul lider PSD a plecat pur si simplu de acasa. Surse din anturajul celor doi au declarat in exclusivitate pentru Click! ca Liviu Dragnea s-a suparat foarte tare si nu a mai asteptat nici macar o discutie lamuritoare…

- Liviu Dragnea (59 de ani) si Irina Tanase (28 de ani) s-au despartit! Daca in urma cu mai putin de doua luni, fostul lider PSD vorbea despre nunta cu iubita sa, in prezent cei doi se confrunta cu probleme serioase, dupa ce in relatia lor a intervenit un apropiat al lui Dragnea, au declarat surse din…

- Liviu Dragnea și Irina Tanase anuleaza, din cate se pare, planurile de nunta din cauza unei rupturi neașteptate. Zilele trecute, fostul lider al PSD și-ar fi luat bagajele și ar fi parasit-o pe iubita lui cu 30 de ani mai tanara. De cateva zile, Liviu Dragnea nu ar mai fi trecut pe acasa, informeaza…

- La scurt timp dupa ce a ieșit din penitenciar, fostul lider PSD Liviu Dragnea a tunat și fulgerat impotriva statului paralel, dar, acum oamenii statului paralel au venit in partidul sau nou inființat pe care-l conduce din umbra. „Fac astazi cunoscut faptul ca am devenit membru al partidului Alianța…

- Liviu Dragnea nu se teme sa arate cu degetul unde i se pare ca e ceva in neregula. Sau chiar e ceva greșit. Fostul lider social-democrat a explicat la postul Kanal D de ce a refuzat PSD guvernarea, chiar daca l-a demis pe Cițu. „Tu demiti Guvernul si tu spui ca nu vrei sa iti asumi guvernarea? Daca…

- ​Fostul lider al PSD Liviu Dragnea anunta ca patru „oameni obisnuiti” în colaborare cu fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu, unul dintre apropiatii sai, au pus bazele unui nou partid politic, denumit Alianta pentru Patrie. „Nu este un partid nationalist, nu…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea sustine ca nu exista probe care sa il incrimineze in alte dosare penale. Dragnea neaga ca ar fi mers in vacante exotice pe bani publici ori pe fonduri asigurate de PSD. Liviu Dragnea a refuzat sa spuna ce salariu are, precizand ca nu castiga „foarte mult” si marturisind…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu vor fi fața in fața cu judecatorii, marți. Dragnea este judecat intr-un dosar in care se investigheaza prezenta sa la ceremonia de inaugurare a presedintelui Donald Trump de la inceputul anului 2017. Liviu Dragnea, la data faptelor președinte al Camerei Deputaților…