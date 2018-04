Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, lider al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, a anuntat joi seara ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care Romania incepe procedura de mutare a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- "Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentreu mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru putin important. Are valoare simbolica uriasa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influenta…

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a exprimat intentia mutarii Ambasadei cehe din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa masuri similare adoptate de Statele Unite si Guatemala, desi Guvernul de la Praga nu este de acord.

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a exprimat intentia mutarii Ambasadei cehe din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa masuri similare adoptate de Statele Unite si Guatemala, desi Guvernul de la Praga nu este de acord, informeaza site-ul israelian Ynetnews.com.

- Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o "incalcare a dreptului international" si o actiune care anuleaza rolul de mediator al Statelor Unite. "In…

- SUA confirma mutarea ambasadei in Ierusalim in mai / Liderii palestinieni denunta un act ilegalAmbasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald…

- Ambasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald Trump, citati de site-ul agentiei Associated Press. Astazi SUA confirma mutarea.

- Vicepresedintele american Mike Pence a subliniat marti ca decizia controversata a SUA de a-si muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim reprezinta un "semn tangibil" al angajamentului lor fata de statul evreu, relateaza dpa. "Presedintele (american Donald) Trump a ordonat Departamentului…