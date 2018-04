Stiri pe aceeasi tema

- PSD va organiza un miting pentru susținerea familiei tradiționale, a anunțat luni președintele Liviu Dragnea, la finalul Comitetului Executiv. Șeful PSD a susținut ca nu dorește sa existe niciun echivoc privind poziția partidului pe acest subiect in condițiile in care social-democrații avansasera ideea…

- PSD vrea sa organizeze un miting cu un milion de participanti, in luna mai, pentru sustinerea familiei traditionale. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat recent ca PSD sustine cu toata taria referendumul de modificare a Constitutiei si ca pozitia sa si a partidului au ramas neschimbate. ”Am…

- Liviu Dragnea respinge categoric ideea evaluarii miniștrilor din Guvernul Dancila și afirma ca nu va exista nicio remaniere in perioada urmatoare. Liderul PSD a declarat, luni, ca prioritatea este evaluarea indeplinirii programului de guvernare. "Nu facem evaluarea guvernului, nu facem…

- ”Sunt la curent cu punctul de vedere al unora dintre colegi, care a fost exprimat public. (...) E mult prea devreme pentru a se lua o astfel de decizie. Oricum, o decizie in cadrul partidului va presupune o dezbatere prealabila si forurile statutare ale partidului vor trebui sa ia o decizie privitoare…

- PSD se reuneste, miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), iar potrivit liderului partidului, Liviu Dragnea, va fi facuta evaluarea activitatii secretarilor de stat. Sedinta CExN are loc in contextul scandalului provocat de acuzatiile la adresa DNA, iar vicepremierul Paul Stanescu…