Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat, marti, ca legea defaimarii nu este o prioritate in acest moment, dar a subliniat ca nu renunta la acest principiu, in contextul in care exista functionari publici "care rostogolesc minciuni despre tara lor".



„Nu este acum o prioritate aceasta lege, cel putin in momentul asta. Nu renunt la acest principiu, pentru ca uitati-va ce se intampla peste tot, nu numai in Europa, in statele democratice din lume - fiecare cetatean isi iubeste tara, fiecare cetatean vrea ca tara lui sa fie respectata, sa se dezvolte si…