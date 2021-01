Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost citat azi la DNA pentru a fi pus sub acuzare pentru trafic de influența in dosarul vizitei din SUA la inaugurarea președintelui Donald Trump din ianuarie 2017. Dragnea a fost citat pentru ora 14.00, iar procurorii suspecteaza savarșirea unei fapte de trafic de influența,…

- Fostul ministru Nicolae Banicioiu este urmarit penal pentru trafic de influenta si luare de mita in forma continuata, fiind instituite sechestru asigurator asupra unor bunuri imobile si poprire pe conturi al caror titular este.