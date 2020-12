Liviu Dragnea este infectat cu COVID-19 Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, in prezent in inchisoare, a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Informația a fost confirmata de surse din penitenciar. Fostul șef al PSD se pare ca a luat coronavirusul de la un coleg de camera. In varsta de 58 de ani, el este acum internat in spitalul penitenciarului Jilava. In urma cu doua zile, Curtea de Apel București a admis cererea lui Liviu Dragnea de a se intoarce la munca, dupa ce fusese sancționat pentru interviul dat din inchisoare. Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare in data de 27 mai 2019 in dosarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

