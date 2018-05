Si asta in conditiile in care, Calin Popescu Tariceanu, partenerul de guvernare al PSD, cere sedinta a Coalitie pentru a pune la punct ultimele detalii pentru marele miting din 19 mai. In plus, pe la biroul lui Dragnea au trecut si alti oameni cu functii importante dar eu plecat dezamagiti pentru ca liderul PSD nu era la munca.