Liviu Dragnea e terminat! Fostul lider al PSD a pierdut procesul

- Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a pierdut procesul de la Tribunalul UE, in cadrul caruia a depus o plangere in legatura cu ancheta Tel Drum de la DNA, deschisa in urma unor cercetari OLAF, informeaza Mediafax.Dupa ce DNA a anuntat, in 2017, ca Dragnea este pus sub acuzare in cauza…

- Liviu Dragnea nu mai putea ataca direct raportul OLAF, pentru ca la acel moment trecuse termenul legal pentru aceasta plangere. Astfel, fostul sef al PSD a acuzat ca OLAF nu i-ar fi respectat dreptul de a fi audiat și prezumția de nevinovație. Citeste si: Cum arata oaza de relaxare a Tel Drum…

- Liviu Dragnea a solicitat Tribunalul UE sa anuleze dosarul Tel Drum, dar plangerea impotriva Comisiei Europene lui a fost respinsa ca inadmisibila.Fostul șef al PSD, acum la inchisoare, a contestat de fapt raport OLAF din 2018, care a semnalat neregulile din modul de cheltuire a fondurilor europene…

- Tribunalul UE a respins ca inasmisibila plangerea lui Liviu Dragnea impotriva Comisiei Europene, prin care fostul președinte al Camerei Deputaților conteste de fapt un raport OLAF din 2018, care a dus la deschiderea de catre DNA a dosarului de corupție Tel Drum.

- Cu doar doua zile inainte sa se implineasca un an de cand a fost condamnat, definitiv, la trei ani și jumatate de inchisoare cu executare, in dosarul „angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman”, fostul pr...

- Inalta Curte de Casație și Justiție a judecat, luni, inca un recurs inaintat de avocații lui Liviu Dragnea in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care fostul lider PSD a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare. Liviu Dragnea a fost audiat prin videoconferinta…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea, condamnat in dosarul angajarilor fictive din Teleorman, a transmis un mesaj, catre romani, prin intermediul lui Codrin Stefanescu, un apropiat al sau din perioada in care conducea partidul si Camera Deputatilor.Fostul secretar general al PSD a scris, intr-o postare pe…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Hotelul Turris din Turnu Magurele (Teleorman), detinut de familia Dragnea, a fost transformat in centru de carantina pentru persoanele venite din zonele rosii ale lumii, anunta Liber in Teleorman. Contractul a fost atribuit de Primaria Turnu Magurele, condusa de Danut Cuclea,…