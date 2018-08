Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis, luni, ca a primit si el scrisoarea lui Rudolph Giuliani pe tema protocoalelor secrete SRI – Parchet, in urma careia Occidentul va privi cu mai multa atentie la abuzurile ingrozitoare care s-au comis in tara noastra in numele luptei anti-coruptie.