Liviu Dragnea: „DNA nu mai e” Liviu Dragnea a afirmat inițial ca dosarele penale ale magistraților sunt anchetate de catre Direcția Naționala Anticorupție, dupa care s-a corectat, afirmand ca „DNA nu mai e”. Asta, in condițiile in care instituția este funcționala, iar ministrul Justiției tocmai a propus un nou procuror șef, in persoana Adinei Florea, precizeaza sursa citata. „Cum e posibil ca doua treimi dintre judecatori sa aiba dosar penal la DNA? Ma rog, la parchete, ca DNA nu mai e”, a afirmat liderul PSD. Moderatorul de la Antena 3 nu a insistat asupra acestei declarații. „Ideea amnistiei nu e o gluma. Pentru mine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

