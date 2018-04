Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a negat existenta oricaror tensiuni intre el si premierul Viorica Dancila si a sustinut ca astfel de informatii, in special legate de o posibila demisie din functie a sefei Guvernului, sunt menite sa creeze impresia peste granita ca in Romania exista instabilitate, ca totul este nesigur.



"Categoric nu", a spus Dragnea joi la Antena 3, intrebat daca exista tensiuni intre el si Viorica Dancila.



"In dimineata zilei de luni - ca luni a aparut asta, cand am deschis telefonul, si eu si doamna Dancila am citit stirea.…