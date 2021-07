Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, fostul lider al Partidului Social Democrat, a spus, joi, intr-o declarație de presa susținuta in fața penitenciarului Rahova ca PSD a devenit un partid „condus de lași”. De asemenea, Dragnea a vorbit și despre reintrarea sa in politica. Liviu Dragnea a fost eliberat condiționat , joi,…

- Liviu Dragnea a lansat un atac dur la adresa PSD, în prima sa declarație publica dupa eliberarea condiționata, susținând ca s-a transformat într-un "partid de opereta, condus de oameni lași".Liviu Dragnea a ieșit din Penitenciarul Rahova joi dupa-amiaza, dupa 2 ani și…

- La ieșirea din penitenciarul Rahova, Liviu Dragnea și-a criticat dur fostul partid pe care l-a numit „partid de opereta”, condus de „oameni slabi aflați in buzunarele SRI”. „PSD? PSD nu mai e partid”, a spus fostul șef social-democrat, intrebat daca va reveni in PSD. „PSD nu e condus, este in buzunarele…

- Liviu Dragnea – incarcerat din 27 mai 2019 dupa ce a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare – a fost pus in libertate joi dupa-amiaza, dupa ce a stat 2 ani și 2 luni in inchisoare. La Penitenciarul Rahova au venit iubita acestuia, Irina Tanase, dar și cațiva susținatori, care au strigat „Libertate”.…

- Liviu Dragnea: „PSD este praf, condus de oameni lași, e un partid opereta, fara personalitate. Romania e amanetata” Liviu Dragnea: „PSD este praf, condus de oameni lași, e un partid opereta, fara personalitate. Romania e amanetata” „Ma consider detinut politic”. Asta a spus Liviu Dragnea la iesirea…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea și-a criticat dur fostul partid, joi, la eliberarea din penitenciarul Rahova. „PSD? PSD nu mai e partid”, a spus fostul șef social-democrat, intrebat daca va reveni in PSD. „PSD nu e condus, este in buzunarele SRI”, a precizat acesta. Legat de o eventuala…

- Intr-o discuție cu Libertatea, politologul Cristian Pirvulescu explica relația pe care Liviu Dragnea o are cu PSD, partid pe care l-a condus din 2015 pana in 2019 și spune ca sunt șanse foarte mici ca lui Dragnea sa revina in politica romaneasca. Liviu Dragnea nu are un viitor politic in PSD, crede…

- Tribunalul Giurgiu a admis joi cererea de eliberare conditionata din inchisoare depusa de fostul lider PSD Liviu Dragnea, dupa ce acesta a executat peste 2 ani din pedeapsa de 3 ani si jumatate primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dupa ce iese din inchisoare, Liviu…