- "Sunt pozitii pro si contra vizavi de initiativa cetateneasca. Cred ca este o initiativa buna. De la inceput noi am spus ca vom sustine o astfel de initiativa de modificare a Constitutiei. Astazi, in final, am inteles ca Curtea Constitutionala a respins sesizarea la modificarea Legii referendumului…

- Liviu Dragnea a precizat ca legea referendumului intra luni la votul final in Senat și apoi urmeaza sa ajunga la Camera Deputatilor, in procedura de urgenta. „Dupa ce presedintele o promulga, dupa ce va fi publicata in Monitorul Oficial, vom decide imediat sa se continue procedura in Senat, respectiv…

