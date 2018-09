Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, considera ca referendumul pentru familie, care ar urma sa fie organizat pe 7 octombrie, "este o cumpana pentru neamul romanesc". El a declarat duminica, intr-o emisiune la Antena 3, ca PSD va canaliza toate energie catre acest referendum.…

- Fostul presedinte Traian Basescu considera ca referendum pentru familie, initiat de PSD, este o tema populista, spunand ca definitia din Constitutie este suficienta si ca aceasta nu l-a impiedicat sa ajunga la 47 de ani de casnicie si sa aiba doi copii.Traian Basescu a fost intrebat, vineri,…

- Luna viitoare, pe 7 octombrie mai exact, se va organiza “referendumul pentru familie”. Data a fost batuta in cuie in cadrul sedintei de sambata a liderilor PSD, de la Neptun, cand s-a dat un vot in acest sens. Un anunt in acest sens a facut Liviu Dragnea, presedintele PSD. Este vorba despre un referendum…

- Avocata Maria Vasii, cea care l-a reprezentat pe Liviu Dragnea in dosarul Referendumul, continua sa critice in termeni extrem de duri interventia jandarmilor de la mitingul de vineri seara, din Piata Victoriei. Aceasta sustine ca este posibila arestarea jandarmilor care au intervenit, sub acuzatia…

- Romanii vor sarbatori Ziua nationala a gastronomiei si a vinului romanesc in ultima duminica a lunii octombrie, potrivit unui proiect legislativ adoptat in sedinta de joi a Senatului. Proiectul, initiat de parlamentari PSD, printre care liderul social-democratilor Liviu Dragnea, si sustinut…