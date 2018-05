Liviu Dragnea a acuzat, joi, ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a incalcat Constituția și ca plangerea lui Ludovic Orban este o tentativa de lovitura de stat, pentru preluarea puterii in mod nelegitim. Liderul PSD a anunțat totodata ca discuta cu juriștii pentru a vedea in ce masura poate fi facuta o plangere penala impotriva celor care facut plangerea impotriva sa și a premierului Viorica Dancila, pentru ca aceasta plangere nu are niciun sambure de adevar.