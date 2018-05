Stiri pe aceeasi tema

- "Avem consultari pe aceasta tema cu toate institutiile din Romania. Este dorinta noastra, dar din nefericire nu beneficiem de sustinerea tuturor partilor, asa cum ne-am dori", a spus premierul Viorica Dancila, la o intalnirw la Ierusalim cu presedintele Israelului, Reuven Rivlin. Premierul Viorica…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi in Israel ca doreste mutarea Ambasaderi Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, dar, "din nefericire", nu beneficiaza de suficient sprijin in acest sens, scrie AFP."Avem consultari pe aceasta tema cu toate institutiile din Romania. Este dorinta noastra,…

- Cabinetul președintelui Camerei Deputaților a transmis joi un comunicat oficial dupa intalnirea pe care Liviu Dragnea a avut-o cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, in care se menționeaza ca o "atenție particulara a fost acordata domeniului militar", iar in ceea ce privește relocarea ambasadei…

- Deși este președintele Camerei Deputaților și despre comunicarea activitaților sale se ocupa acest for, de data aceasta biroul de presa al Guvernului s-a grabit sa informeze ceea ce a declarat Liviu Dragnea in Israel, vizita care de altfel a fost ținuta secreta pana in ziua in care acesta a plecat.…

- Premierul Viorica Dancila a avut, miercuri, o intrevedere cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, in cadrul vizitei oficiale pe care seful Executivului roman o face in Israel. Premierul israelian a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a cadrului de lansare a dezbaterii privind relocarea…

- Premierul Viorica Dancila va efectua o vizita de doua zile in Israel, in cursul acestei saptamani, potrivit unor surse oficiale. Dancila va efectua aceasta vizita dupa ce Liviu Dragnea a anuntat joi seara ca Executivul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea…

- STIRIPESURSE.RO anunțat, in cursul zilei de miercuri, in exclusivitate, ca Guvernul a adoptat un memorandum pentru ca ambasada Romaniei la Tel Aviv sa fie mutata la Ierusalim.Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei din…

- „Guvernul a adoptat un memoranum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru puțin important. Are valoare simbolica uriașa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influența…