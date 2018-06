Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca marele miting al PSD va avea loc sambata, de la ora 20.00, in Piata Victoriei. Mitingul va fi unul impotriva „abuzurilor“, „protejarea Justitiei“ si „respectarea democratiei“.

- Mitingul de protest impotriva abuzurilor din Justiție va avea loc sambata, 9 iunie, in Piața Victoriei, incepand cu ora 20.00, a anuntat Liviu Dragnea. Discuțiile au avut loc luni, la Palatul Parlamentului, in cadrul ședinței Consiliului Executiv al PSD."Este un miting impotriva abuzurilor…

- Mitingul de protest impotriva abuzurilor din Justitie va avea loc sambata, 9 iunie, in Piata Victoriei, incepand cu ora 20.00, potrivit unor surse din interiorul PSD. Mitingul de protest impotriva abuzurilor din Justitie va avea loc sambata, 9 iunie, in Piata Victoriei, incepand cu ora…

- PSD a decis ca mitingul sa se desfasoare in Piata Victoriei, sambata, de la ora 20.00. Anuntul a fost facut de Liviu Dragnea, la finalul discutiilor avute, luni, la Palatul Parlamentului, in cadrul sedintei Consiliului Executiv al PSD.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, luni seara, ca PSD se intarește și ca Liviu Dragnea a asigurat, deja, șapte transferuri in Parlament, dupa plecarile din PSD spre partidul lui Victor Ponta. Firea a declarat, la Romania TV, ca e posibiul ca numarul parlamentarilor care vin la…

- O comisie a Congresului SUA va incepe investigarea implicarii ilegale și abuzive a Kleptocracy Unit – o structura globala anti-corupție, inființata in 2011, in cadrul Departamentului de Justiție -, intr-o serie de dosare anti-corupție din intreaga lume, inclusiv din Romania, arata fostul ofițer SRI,…

- Presedintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatoarea Dana Girbovan, a spus, intr-o interventie prin videoconferinta in cadrul plenului CSM de miercuri, ca este socata de faptul ca Inalta Curte de Casație și Justiție a semnat un protocol cu Serviciul Roman de Informații (SRI).…

- Cunoscuta drept un vehement critic al PSD, politologul Alina Mungiu Pippidi a aratat, intr-o intervenție la Realitatea TV, ca Liviu Dragnea a fost transformat intr-o victima de catre presa din Romania, deși nu este mai rau decat alți lideri politici. In plus, ea a apreciat schimbarile facute in PSD,…