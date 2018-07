Stiri pe aceeasi tema

- Liderul social-democraților a declarat marți ca sunt mulți colegi in partid care vor sa reacționeze la mesajele anti-PSD aparute in ultima perioada. Președintele PSD a ținut sa precizeze ca este o campanie mizerabila a adversarilor politici și ca nu este cazul ca social-democrații sa raspunda.

- „O vad mizerabila. Adica, este o campanie mizerabila și arata la ce nivel, cat de adanc s-au dus in mocirla adversarii noștri politici. Asta este tot ce va pot spune. Asta ințeleg ei din politica. Ei nu pot propune și nu au propus niciodata ceva coerent, ceva sanatos pentru romani, așa cum noi nu numai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, in legatura cu mesajele obscene anti-PSD, ca sunt multi colegi in partid "carora le freamata mainile sa vina si ei cu o contra sau cu contra-replici", deoarece fiind o formatiune mare exista "foarte multa inventivitate".

- Luni am asistat la o posibila redefinire a ecuatiei de putere din Romania. Pe de-o parte, dezbaterile pe Legea Offshore au aratat ca singurul care are forta de decizie si capacitatea politica de a implementa proiecte in Romania este Liviu Dragnea. Pe de alta parte, modul in care si unele companii s-au…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea li s-a adresat vineri seara tinerilor din PSD invitandu-i sa fie parte, alaturi de partid, la trasarea liniilor de dezvoltare ale tarii, la finalul discursului urandu-le acestora „Succes si foarte multa distractie la noapte si door to door!".

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, a afirmat vineri, la RFI, referitor la interviul dat de liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru Associated Press, ca acesta regreta perioada in care nimeni nu era anchetat la nivel politic si ca ii este frica de justitie. “Condamnatul Dragnea regreta perioada…