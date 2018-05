Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor Dragnea, a afirmat, joi, ca este "absolut sigur ca in aceasta viata" legile Justitiei vor intra in vigoare si vor reprezenta un pas important in reforma justitiei. "Sunt absolut sigur ca, in aceasta viata, aceste legi vor intra in vigoare si vor reprezenta…

- „Eu, personal, cred ca modul in care i s-a spus Curții Constituționale expres ... Pai nu poate sa ceara nimeni, nici Parlamentul, nici președintele, nici Guvernul sa stabileasca un calendar al Curții Constitujționale. Atat timp cat cele doua legi, 304 și 317, au trecut deja prin filtrul CCR, care a…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca trimite la Curtea Constitutionala intregul pachet al legilor justitiei si sesizeaza Comisia de la Venetia, el adresand si un apel CCR sa nu […]

