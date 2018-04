“Este o minciuna. Imi pare rau. Nu mai pot, nici nu mai vreau sa folosesc cuvinte mestesugite, este a nu stiu cata oara cand spune lucrul asta. Este o minciuna. Nu exista salariu, un venit mai mic decat in decembrie 2016. Si in zilele urmatoare au inceput ministrii in mod serios sa prezinte realitatea”, a sustinut Liviu Dragnea intr-o conferinta de presa la Arges.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, intrebat despre intentia de nationalizare a Pilonului II de pensii, ca PSD "a facut un hobby din a schimba tot ce functioneaza in Romania" prin schimbarea sistemului de impozite…