Stiri pe aceeasi tema

- Debutul unui an scolar reprezinta un prilej de bucurie, emotie, speranta atat pentru elevi, cat si pentru profesori, considera presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Debutul unui nou an scolar este un...

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, nu a participat la festivitațile inceputului de an școlar, in schimb a transmis pe pagina personala de Facebook un mesaj elevilor și profesorilor in care le ureaza succes in noul an școlar.Citește și: Un nou scandal BUBUIE in curtea…

- Mai devreme decat de obicei, clopotelul va suna luni, 10 septembrie 2018, vestind debutul anului scolar 2018-2019! In judetul Brasov se pregatesc pentru debutul anului școlar peste 80 de mii de elevi si peste 6 mii de cadre didactice, care vor studia in cele 411 unitati de invatamant, dintre…

- In contextul in care de la trei septembrie va incepe un nou an școlar, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a venit deja cu un mesaj de felicitare pe pagina sa de Facebook pentru elevi, studenți, profesori și parinți.

- Reacție vehementa a fostului premier al Romaniei, Victor Ponta, dupa ce in presa au aparut informații ca Liviu Dragnea o momește pe Ecaterina Andronescu cu un post de ministru in cabinetul Dancila. "In Romania mai sunt oameni care nu pot fi cumparati de Mafia de la Teleorman - inseamna…

- Fiul lui Liviu Dragnea se casatorește, așa ca protestatarii ii pregatesc o vizita surpriza la biserica. Fiul președintelui PSD Liviu Dragnea se pregatește sa faca marele pas in viața – casatoria, care va avea loc pe 26 august la Biserica Sf. Elefterie din București, apoi la Palatul Snagov. Valentin…

- Senatorul PSD Liviu Marian Pop, fost ministru al Educatiei, a incercat sa faca pe sociologul. El face un sondaj pe Facebook prin care le cere oamenilor sa se exrime daca sunt sau nu de acord cu suspendarea președintelui Klaus Iohannis pentru refuzul constant de a nu emite decretul de revocare a procurorului-șef…

- Dan Barna a comentat pe Facebook declarațiile facute de Liviu Dragnea prin care cerea in mod public, la televizor, executarea silita a președintelui Iohannis. Pentru liderul USR, acest apel facut de președintele PSD la ministrul Finanțelor și șeful ANAF arata clar ca Liviu Dragnea a trecut de o linie…