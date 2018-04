Liviu Dragnea: Da, recunosc, am o relaţie foarte bună cu premierul Israelului. Asta este cumva o infracţiune? "Am vazut ca in ultimii ani in Romania am avut politica externa de a astepta ordinele venite de la altii. Daca ne spun unii astazi, o luam spre stanga, daca maine se schimba si spun 'luati-o pe dreapta', fara intrebari o luam la dreapta. Eu zic ca trebuie sa avem o politica externa care sa tina cont in primul rand de interesele Romaniei. (...) Se va organiza o sedinta de guvern comuna in Bucuresti, probabil in luna iulie, cel mai tarziu, in care sa se semneze niste acorduri extrem de importante pentru economia romaneasca si pentru dezvoltarea Romaniei. Da, recunosc, am o relatie foarte buna… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

