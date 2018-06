Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al PSD s-a reunit, vineri dupa-amiaza, urmare a sentintei de condamnare a liderului partidului, Liviu Dragnea, in dosarul privind angajarile fictive de la Protectia Copilului Teleorman.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Se incordeaza rivalii lui Liviu Dragnea din PSD. Ii transmit apeluri cum ca partidul și țara sunt mai importate decat el. I se sugereaza sa paraseasca puntea. Și sa cedeze puterea altcuiva. Macar sa abandoneze conducerea Camerei Deputaților. Daca nu și pe cea a partidului.…

- Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și jumatate de inchisoare cu EXECUTARE pentru instigare de abuz in serviciude Inalta Curte de Casație și Justiție in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, SCRIE g4media.ro. Suspendarea executarii pedepsei primite ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, joi, pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in dosarul DGASPC Teleorman in legatura cu angajarea in aceasta institutie a doua persoane care de fapt lucrau pentru organizatia PSD. Decizia nu este definitiva. Dragnea a fost achitat…

- Fostul premier i-a avertizat pe romani sa se aștepte la ce e mai rau in cazul in care blatul nu va funcționa. ”Liviu Dragnea a incercat sa iși faca blatul pentru a nu fi condamnat pe data de 21. Daca blatul nu va funcționa, atunci sa ne pregatim pentru ceea ce este mai rau. Va schimba legile prin…

- "Ii asteptam pe toti cei care doresc sa traiasca intr-o tara libera, (...) unde drepturile fundamentale ale cetatenilor sunt respectate", a anuntat seful stangii, Liviu Dragnea. Condamnat in 2016 la doi ani de inchisoare pentru frauda electorala si acum amenintat de un verdict iminent intr-un alt proces,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat miercuri proiectul de lege anuntat de ministrul Justitiei care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, sustinand ca Tudorel Toader ii pregateste "terenul" liderului PSD,…

