- Liviu Dragnea a depus doua cereri la instanța suprema, respectiv la Tribunalul București, prin care solicita punerea sa in libertate „de indata” deoarece nu mai poate ramane in spatele gratiilor dupa ce decizia CCR privind completurile specializate a fost publicata in octombrie 2019 in MO, scrie Mediafax,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate marti cererea depusa de Liviu Dragnea de anulare a condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare, primita de fostul presedinte al PSD in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.Citește și: Proiectul PNL pentru interzicerea cumularii pensiei…

- O tanara de 27 de ani, gardian la o inchisoare din Marea Britanie, a intreținut relații intime cu un deținut. Povestea de dragoste dintre cei doi a fost descoperita de superiorii fetei care au luat imediat masuri.

- Liviu Dragnea nu va mai ieși din inchisoare pentru o zi, dupa ce conducerea Penitenciarului Rahova a respins cererea sa de permisie, au precizat surse din ANP, pentru MEDIAFAX. Se pare ca decizia ANP a survenit pentru ca presa a aflat ca fostul lider PSD va ieși din pușcarie.Surse din ANP…

- In aceasta dimineata, la domiciliul unui tanar din Bailesti, a fost gasit un pistol neletal, de catre politistii din cadrul Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase, cu sprijinul politistilor din cadrul Politiei Municipiului Bailesti, care au organizat o actiune pentru combaterea traficului…