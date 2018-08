Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Miscarea Populara condamna refuzul conducerii Camerei Deputatilor de a convoca o sesiune extraordinara a Parlamentului pentru a investiga modul brutal al fortelor de interventie de a reprima protestul pasnic al romanilor din diaspora de pe 10 august si cere constituirea de urgenta a unei…

- Ultima postare a lui Liviu Dragnea, adresata marinarilor, cu ocazia Zilei Marinei, a strans peste 3.000 de comentarii, multe dintre acestea fiind negative. In cele mai multe cazuri, internauții cer demisia președintelui Camerei Deputaților."Buna ziua! Va rugam sa ne transmiteti DEMISIA dvs.…

- "CEA MAI ABJECTA FIINȚA DIN PSD! Vrajitoarea asta, care a caștigat mandate de parlamentar cu marca “garantat Vanghelie”,nesimțita asta care a distrus invațamantul din Romania ori de cate ori a putut,”penala” asta inculpata de doua ori de DNA pt luate de mita si apoi lasata in pace cu condiția sa…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, are o reacție dura, dupa declarațiile președintelui ICCJ, Cristina Tarcea, cea care spune ca este o greșeala sa pui semnul egal intre procuror și avocat. Pleșoianu o numește pe Cristina Tarcea ”avatarul lui Stalin”. Citește și: Liviu Dragnea anunța o Ordonanța…

- Dacian Cioloș susține, intr-o postare pe Facebook, ca, dupa ce presiunea publica a crescut, celor din majoritatea PSD-ALDE "li s-au cam inmuiat picioarele", facand referire la declarațiile de luni ale liderilor celor doua partide potrivit carora nu va exista o ordonanța de urgența pentru modificarea…

- Fostul ministru al Justiției a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca PDS, dupa condamnarea primita de Liviu Dragnea , ar putea adopta o noua Ordonanța de Urgența prin care sa dezincrimineze fapta de care a fost condamnat Dragnea și eventual sa faca și alte cadouri pentru alți politicieni certați…

- "Cel mai firesc gest al domnului Dragnea dupa decizia de astazi a instantei ar fi demisia din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Mingea e la PSD. PSD ar trebui sa puna Romania pe primul loc, si nu interesele gruparii infractionale, nedemocratice si incompetente Dragnea-Dancila", a scris,…

- Irina Tanase a publicat pe contul ei de Instagram mai multe foze in care apare alaturi de Liviu Dragnea, in timpul unei vizite la fabrica de ceasuri Ulysse Nardin din Elveția, scrie g4media. In imagini apar, pe langa Liviu Dragnea și Irina Tanase, consilierul acestuia, Paul Ionescu, de la Camera…