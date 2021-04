Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit portalului instantelor, cererea de eliberare conditionata a fost depusa pe 12 aprilie.Fostul lider al PSD executa o pedeapsa de trei ani și șase luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanța Suprema pe 27 mai 2019, pentru…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea, 58 de ani, a solicitat Judecatoriei Sectorului 5 sa fie eliberat conditionat din inchisoare, unde executa o pedeapsa de 3 ani si 6 luni in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, a informat Agerpres , care citeaza portalul instanțelor din Romania. Liviu…

- Liviu Dragnea, fostul presedinte PSD, a ajuns la momentul in care are dreptul legal sa ceara liberarea conditionata. Judecatoria Sectorului 5 urmeaza sa analizeze cererea sa pe data de 27 aprilie. Decizia judecatoriei nu va fi insa definitiva, ci va putea fi contestata. Dragnea a fost condamnat…

- Curtea de Apel Oradea a admis, marți, apelul declarat de Govor și a decis sa-l achite pe acesta pentru singura acuzație de șantaj pentru care fusese condamnat in prima instanța la 2 ani de inchisoare cu suspendare, potrivit bihorjust.ro. Instanța a desființat sentința Tribunalului Satu Mare…

- Stelian Ilioaea si SC Salon Salsa SRL au fost trimisi in judecata de catre Directia Nationala Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta, la data de 31 octombrie 2016. Tribunalul Constanta a respins ieri cererea de eliberare conditionata a lui Stelian Ilioaea, fost administrator al SC Salon Salsa SRL,…

- Este vorba despre sute de ore de interceptari, probe cu ajutorul carora procurorii DNA vor sa dovedeasca acuzațiile lansate de ani buni impotriva fostului lider al PSD. Parțile din dosar au cerut acces la aceste interceptari și, pentru ca studierea lor dureaza, faptele s-ar putea prescrie inainte de…

- Tribunalul București reia, marți, dezbaterile in dosarul in care fostul vicepremier al Romaniei, Sevil Shhaideh, este judecat pentru fapte de mare corupție privind modalitatea in care a fost trecut domeniul Belina de la Apele Romane la Consiliul Județean Teleorman, pe vremea cand instituția ultim…

- Curtea Suprema a Pakistanului a decis joi eliberarea lui Ahmed Omar Saeed Sheikh, condamnat ca organizator al rapirii si asasinarii jurnalistului american Daniel Pearl in 2002, transmite dpa potrivit Agerpres. Instanta suprema a mentinut decizia unui tribunal provincial si a ordonat eliberarea lui…