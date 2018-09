Stiri pe aceeasi tema

- Dancila anunța ca luna aceasta incepe o evaluare a Guvernului: ”Decizia se va lua in coaliție”, a spus premierul, vineri, la Constanța. ”Nu se va vorbi la acest CEx de remaniere. Se va face o evaluare a fiecarui ministru in funcție de programul de guvernare. Nu am facut inca… deci nu putem vorbi de…

- Dacian Cioloș, intr-o conferința de presa la Cluj, acuza coaliția aflata la guvernare ca in loc sa se preocupe de problemele romanilor arunca in spațiul public subiecte inventate. Cioloș spune ca se impune de urgența demiterea guvernului Dancila care, dupa parerea sa, “exista doar pe hartie”. Dacian…

- O ancheta realizata de jurnaliștii Recorder arata ca actualul premier Viorica Dancila și-a schimbat numele in tinerețe. Pe langa contradicțiile care apar in CV-ul Vioricai Dancila, apar și declarații ale foștilor colegi de liceu, care spun ca in școala pe Viorica Vasilica Dancila o chema, de fapt,…

- Potrivit PS News, Ecaterina Andronescu și Niculae Badalau s-au intalnit cu Adrian Nastase cu o zi inainte ca fosta Ministru al Educației sa solicite public demisia lui Liviu Dragnea de la carma partidului și cea a Vioricai Dancila din fruntea Guvernului, motivele invocate in scrisoare fiind stabilite…

- Fostul ministru al Educației Ecaterina Andronescu ii cere demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD. Intr-o scrisoare deschisa, Andronescu cere și schimbarea actualului guvern, despre care spune ca este unul...

- “Nu am facut inca o evaluare, dar as vrea sa fac o precizare. Evaluarea nu o facem asupra persoanei, ci asupra indeplinirii programului de guvernare. Fiecare ministru nu va fi evaluat in ceea ce priveste persoana respectiva, ci asupra modului in care si-a indeplinit masurile din programul de guvernare”,…

- "Maine doamna premier va prezenta un fel de bilant al celor sase luni de guvernare (...) Nu va prezenta tot, dar va prezenta cele mai bune masuri adoptate si efectele, iar in perioada urmatoare fiecare ministru pe domeniul lui va prezenta aceste lucruri. Sper ca ministii in aceasta vara sa prezinte…

- Inalta Curte a reactionat vineri, intr-un comunicat de presa fara precedent, si arata ca Justitia se realizeaza numai in sala de judecata si numai in baza dispozitiilor constitutionale ale legii. Magistratii fac trimitere la afirmatii facute de membri ai Guvernului, cum ar fi premierul Viorica…