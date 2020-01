Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea solicita instanței sa constate impiedicarea la executarea pedepsei principale cu inchisoarea, de 3 ani și 6 luni, incepand cu data de 10.10.2019 și sa dispuna punerea sa in libertate.

- Tribunalul Bucuresti ar putea finaliza cercetarea judecatoreasca in dosarul de coruptie al fostului sef al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea dupa ce a epuizat de audiat martorii acuzarii dar si ai apararii.La termenele anterioare instanta i-a audiat in acest dosar pe Victor Ponta dar si…

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta, marti, o decizie in dosarul in care fostul lider al social-democratilor Liviu Dragnea contesta conducerea PSD stabilita la congresul partidului din 29 iunie. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Tribunalul Bucuresti a respins cererea de interventie a…

- Societatea Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a castigat, la inceputul acestei luni un contract de 4,5 milioane de lei, aproximativ 1 milion de euro, de la comuna Beciu (Teleorman), care avea la recensamantul din 2011 un numar de 1.641 de locuitori. Contractul…

- Tribunalul Bucuresti reia, marti, audierile in dosarul Belina in care urmasul lui Liviu Dragnea la CJ Teleorman, Adrian Gadea, dar si fostul vicepremier al Romaniei, Sevil Shhaideh sunt judecati alaturi de alte persoane pentru fapte de coruptie in legatura cu trecerea insulei de la Apele Romane in…

- Un nou termen in procesul in care Liviu Dragnea, fostul lider al PSD, contesta actuala conducere a partidului, stabilita la Congresul din 29 iunie, este programat joi la Curtea de Apel Bucuresti. La termenul anterior, pe 17 octombrie, Liviu Dragnea a depus la Curtea de Apel Bucuresti, prin avocat, o…

- Un nou termen de judecata in procesul in care Valeriu Zgonea e acuzat de fapte de coruptie este programat, joi, la Tribunalul Bucuresti. La termenul anterior a fost audiat si Liviu Dragnea, in calitate de martor, sedinta fiind secreta. Zgonea a parasit sediul instantei, refuzand sa raspunda intrebarilor…