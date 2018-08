Stiri pe aceeasi tema

- Traian Berbeceanu, fost șef al BCCO Alba, a postat un text ironic la adresa afirmațiilor facute de Liviu Dragnea cu privire la o așa-zisa tentativa de asasinat. Primul punct remarcat de Berbeceanu ține de hotelul de cinci stele din centrul Capitalei unde, potrivit celor spuse de Liviu Dragnea, s-ar…

- Deputata PNL Roberta Anastase, fost presedinte al Camerei Deputatilor in perioada de glorie a PDL, il ataca dur pe Liviu Dragnea, actual presedinte al Camerei Deputatilor, dupa ce liderul PSD a declarat ca a fost tinta unei tentative de asasinat."Oare nu mai e in tara noastra nici un psihiatru…

- "Dimineata am aflat ca pe Valcov a vrut sa il racoleze KGB in 2015 ( de fata cu patronul de la "Phoenicia" la care statea Dragnea la hotel in Navodari in 2017) / seara am aflat ca pe Dragnea vrea sa il asasineze Soros - cand l-a trimis Basescu de la PD stia el ca doar asa distruge PSD!!! Ori…

- Deputatul Victor Ponta a sustinut, intr-o postare pe Facebook, ca, in Romania, "boala clientelismului si nepotismului" a ajuns la un nivel cronic, iar promovarile facute de liderul PSD, Liviu Dragnea, se bazeaza pe "niste criterii feudale si mafiote incompatibile cu un stat modern". "Presedintele PSD…

- Ponta spune ca problema oamenilor din conducerea tarii nu este originea lor, ci faptul ca au fost numiti pe aceste functii de conducere pe „criterii feudale si mafiote, incompatibile cu un stat modern”. Fostul premier mai spune ca singurul exemplu de lider politic care a promovat in conducere doar…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, spune ca de un an si jumatate Romania este ”tinuta in captivitate” pentru ca Liviu Dragnea are o agenda proprie si ”are de gand sa faca praf totul, poate-poate scapa”. Tomac afirma ca liderul PSD ar trebui sa inteleaga ca pentru el linia de final nu e in “20 20”, ci…

- Opinia separata a unuia dintre cei 3 judecatori, dar și amanarile repetate in pronunțarea deciziei, arata ca exista un grad ridicat de incertitudine ca aceasta hotarare de condamnare se va menține și dupa recursul din apel. Se vede in toate aceste acțiuni o regie: atacul in presa, mulțimile din…

- Opinia separata a unuia dintre cei 3 judecatori, dar și amanarile repetate in pronunțarea deciziei, arata ca exista un grad ridicat de incertitudine ca aceasta hotarare de condamnare se va menține și dupa recursul din apel. Se vede in toate aceste acțiuni o regie: atacul in presa,…