- Eurodeputatul Cristian Terheș susține ca ar exista o decizie Comitetului Național de Conducere de la nivelul PNȚCD din data de 6 mai, 2022, in baza careia Aurelian Pavelescu și-ar fi pierdut de drept mandatul de președinte al partidului, dat fiind ca impotriva lui a fost declanșata „o acțiune in raspundere”,…

- Aurelian Pavelescu si-a pierdut functia de presedinte PNTCD incepand cu 06.05.2022 Comitetul National de Conducere (CNC) al PNTCD, intrunit pe data de 06.05.2022 la Bucuresti, a hotarat in unanimitate exercitarea actiunii in raspundere fata de Aurelian Pavelescu in vederea acoperirii unui prejudiciu…

- Dupa ce Aurelian Pavelescu a anunțat ca europarlamentarul Cristian Teheș și primarul Catalin Chereheș nu mai sunt membri ai PNȚCD pentru ca nu și-ar fi platit cotizația, lucrurile au luat o turnura radical opusa. Comitetul Național de Conducere al PNȚCD anunța, intr-un comunicat distribuit de europarlamentarul…

- Alianța pentru Patrie (APP) critica dur noile numiri facute de Senat și de Camera Deputaților la Curtea Constituționala. Partidul fondat de Codrin Ștefanescu și Liviu Dragnea susține ca exact de Ziua Internaționala a libertații presei Coaliția guvernamentala a pus la pamant ”ultima reduta a democrației…

- Oamenii lui Liviu Dragnea din Timiș nu mai suporta „puterea” de azi și cheama oamenii in Alianța pentru Patrie pentru a scapa de „coaliția rușinii”. „Cat de ipocrit sa fii, ca dupa luni de zile de guvernare asumata intr-o coaliție rușinoasa, sa ieși și sa plangi la TV de grija prețurilor platite de…

- Liviu Dragnea vrea sa revina in politica mare. Alaturi de Codrin Ștefanescu a inființat Alianța pentru Patrie cu care spera sa dea lovitura la alegerile din 2024 printr-un program politic suveranist. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Unul din fondatorii partidului Alianța pentru Patrie, Codrin Ștefanescu, i-a scris liderului AUR, luni, pe Facebook, ca este departe de a fi patriot, dupa ce George Simion i-a urat unui deputat demisionar din AUR „succes la 'patriotul' Dragnea'. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa ieșirea din inchisoare, nu prea i-au mers lucrurile bine lui Liviu Dragnea. La cateva saptamani, un scandal in care era implicata fosta iubita, Irina, avea sa-i mai aduca un necaz pe cap. Ulterior, impreuna cu Codrin Ștefanescu, anunța construirea unei noi formațiuni politice, „Alianța pentru Patrie”,…