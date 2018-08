Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a sustinut vineri, intr-o conferinta de presa, ca se va discuta in continuare in cadrul Coalitiei PSD-ALDE despre o posibila suspendare a presedintelui Klaus Iohannis"Este o discutie pe care cu siguranta o sa o purtam in continuare in cadrul Coalitiei PSD-ALDE…

- Liderul PSD a lansat joi acuzații dure la adresa președintelui Klaus Iohannis. Liviu Dragnea susține ca Iohannis iși bate joc de Constituție, adaugand ca suspendarea președintelui este o opțiune...

- „Asta trebuie sa discutam in coalitie, daca mai asteptam, daca nu mai asteptam, daca mai are rost, daca nu mai are rost”, a declarat Liviu Dragnea, referitor la decizia coalitiei privind suspendarea lui Klaus Iohannis. La finalul ședinței coaliției, surse au afirmat ca nu s-ar fi discutat despre…

- „Nu este exclusa (suspendarea presedintelui - n.r.). A stat neconstitutional si nepermis de mult cu decizia. Jocul asta cu hai sa mai citim este bataie de joc la adresa Curtii Constitutionale", a declarat Liviu Dragnea. Liderul PSD a adaugat ca nu ii da un termen lui Klaus Iohannis pentru a lua o…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, raspunzand unei intrebari, ca nu este exclusa declansarea procedurii de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis, spunanand ca acesata a intarziat nepermis de mult cu decizia privind revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie News.ro."Nu…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a intervenit miercuri „salvator” atunci cand reporterii au intrebat-o pe Viorica Dancila daca ea considera ca președintele Klaus Iohannis și-a depașit atribuțiile și se impune o suspendare. Dragnea a replicat repede ca astea sunt intrebari care ii erau adresate lui, de obicei,…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca exclude varianta suspendarii din functie a presedintelui Klaus Iohannis, mentionand ca va face tot ce ii sta in putinta pentru a evita o criza politica in Romania. "Nu m-am gandit la suspendare si nu vreau sa…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat ca va sustine astazi, de la ora 19.30, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni. Tema declaratiei este executia bugetara pe primul trimestru, informeaza Administratia Prezidentiala.Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a replicat ironic președintelui.…