- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca are informatii ca evenimentele din 10 august au fost finantate din exterior. El a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca exista posibilitatea ca saptamana viitoare sa fie facute publice dovezi ca evenimentele din Piata Victoriei au fost sustinute din afara…

- Intrebat daca a stiut despre tentativa de asasinare a lui Dragnea, Tariceanu a raspuns: "Nu am fost instiintat". "Amenintare cu moartea, asa oficiala, ca sa zic, nu am primit. Sigur ca, in ultima perioada, ca urmare a radicalizarii pozitiilor in societate, a unora dintre cetateni, unii sunt…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti seara ca ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a conceput si participa la un proiect politic cu partidul Pro Romania, condus de Victor Ponta. "Este (n.r. - George Maior) cel care a conceput si participa la un proiect politic acum. Proiectul politic…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in urma aplicarii noii legi a pensiilor, care va fi pusa saptamana viitoare in dezbatere publica, fiecare pensie va fi cel putin dublata in 2021. „Noua lege a pensiilor va schimba foarte multe lucruri in bine, pentru toate categoriile de pensionari. Fiecare…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea spune, referitor la OUG pe amnistie si gratiere, ca nu doreste sa comenteze „informatiile fabricate de securistii din presa”, care au fost lansate doar pentru a scoate oamenii in strada. Dragnea a adaugat ca nu il intereseaza „incitarile” presedintelui Klaus Iohannis la…

- Liviu Dragnea a declarat, miercuri, la Antena 3 , ca PSD nu renunța la ideea suspendarii președintelui Klaus Iohannis și ca au existat discuții despre acest subiect cu ALDE. Potrivit liderului PSD, suspendarea lui Iohannis este 100% sigura și doar o minune ar face sa se schimbe lucrurile. Dragnea l-a…

- Președintele ICCJ, Cristina Tarcea, a convocat Adunarea Generala a judecatorilor, dupa acuzațiile aparute in spațiul public, ca urmare a sentinței dictate in dosarul lui Liviu Dragnea.La ședința s-a discutat despre acuzațiile lui Marian Vanghelie, cel care spunea ca pe data de 19 iunie mai…

- Realizatorul Tv Radu Tudor condamna declarațiile liderului PSD, Liviu Dragnea, care a spus duminica la Antena 3 ca NATO și UE au finanțat statul paralel.„Lupta impotriva abuzurilor e justificata și necesara. Dar afirmația lui Dragnea despre UE și NATO duhneste de eurasianism si dughinism. #wearenato”,…