- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, raspunzand unei intrebari, ca nu este exclusa declansarea procedurii de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis, spunanand ca acesata a intarziat nepermis de mult cu decizia privind revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie News.ro."Nu…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Neptun, referindu-se la nominalizarea lui Gabriel Vlase la SIE, ca si el si Calin Popescu Tariceanu au primit o adresa in acest sens de la presedintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca „aduce mai multe intrebari decat clarificari“.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca discutiile din cadrul sedintei CExN al partidului se vor axa pe organizarea mitingului de protest impotriva abuzurilor din justitie. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca discutiile din cadrul sedintei CExN al partidului…

- "In legatura cu plangerea penala depusa de Ludoivic Orban, se poate contura ideea ca aici se poate vorbi despre antisemitism instituțional. In momentul in care citind acea plangere penala se vorbește despre acuzații de inalta tradare pentru un oficial, care a avut intalniri oficiale cu șefi de stat…

- Daca PNL doreste sa actioneze ca partid democratic de opozitie, atunci are la dispozitie instrumentele parlamentare garantate de Constitutie. Atacul la adresa premierului Viorica Dancila prin sesizarea Parchetului este un gest politicianist ieftin, sustine vicepremierul Ana Birchall.

- Amenintarea presedintelui la adresa premierului este facuta intr-un stil mafiot, a sustinut luni liderul PSD, Liviu Dragnea, referindu-se la declaratiile lui Klaus Iohannis de la Blaj, unde a afirmat, intrebat despre demisia Vioricai Dancila, ca aceasta “ar face bine sa faca ce i se spune”. Dragnea…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca exclude varianta suspendarii din functie a presedintelui Klaus Iohannis, mentionand ca va face tot ce ii sta in putinta pentru a evita o criza politica in Romania. "Nu m-am gandit la suspendare si nu vreau sa…