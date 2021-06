Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea nu o duce prea roz in inchisoare. Este șicanat, sufera ca sta intre betoane, are probleme de sanatate netratate și este supus unor rele tratamente ordonate „de sus“. Sunt cateva dintre afirmațiile facute de Irina Tanase, iubita fostului lider social-democrat, intr-o intervenție la Antena…

- Iubita fostului lider PSD Liviu Dragnea a declarat luni, la Antena 3, ca o luna de zile i-a fost frica sa iasa din casa din cauza amenințarilor primite. „A fost o perioada in care eu primeam atat de multe amenințari incat mi-a fost frica sa ies din casa. Cred ca o luna de zile”, a declarat…

- Iubita fostului lider PSD Liviu Dragnea s-a declarat amuzata, luni, la Antena 3, de zvonurile care au circulat in timpul guvernarilor 2017-2019 cum ca ea ar fi jucat un rol in deciziile din partid. „S-a spus la un moment dat acuzatia ca eu am condus PSD. M-a distrat. E hilar, nu poate sa ma…

- Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, a declarat luni, la Antena 3, ca i se pare o inscenare dosarul in care Liviu Dragnea a fost trimis in judecata in legatura cu prezenta sa, in calitate de lider PSD și șef al Camerei Deputaților, alaturi de Sorin Grindeanu, in calitate de premier, la ceremonia…

- Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, a spus luni la Antena 3 ca fostul lider PSD a greșit ca a avut prea multa incredere in oameni. „Știți care a fost primul lucru pe care l-a spus Liviu cand a ajuns la inchisoare? 'Eu am ajuns aici pentru ca am avut incredere in oameni'”, a declarat Irina…

- Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, a relatat luni seara la Antena 3 presupusele ”abuzuri” la care ar fi supus fostul președinte al PSD in inchisoare. Potrivit acesteia, Dragnea ”nu e bine”, are probleme de sanatate netratate si ”incearca sa ajunga sanatos acasa”, potrivit News.”Nu este bine, este…

- Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, a declarat luni, la Antena 3, ca fostul lider PSD „incearca sa ajunga sanatos afara”. „N-as putea sa spun ca face bine. Este in continuare cu probleme de sanatate netratate. Incearca sa ajunga sanatos afara, acasa, asta e ce face Liviu Dragnea. Ei nu sunt…

- Iubita lui Liviu Dragnea este o femeie independenta, lucru pe care l-a demonstrat in ultima perioada. Irina Tanase s-a menținut ocupata cat timp partenerul ei a fost inchis in spatele gratiilor. Cine este, de fapt, partenera sa de afaceri in lipsa fostului lider PSD. Irina Tanase, data de gol Irina…