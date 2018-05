Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca Executivul decide ca plata pensiilor sa se faca pana pe 15 ale lunii incepand cu iulie, ea afirmand ca guvernul nu mai accepta intarzieri in ceea ce priveste plata pensiilor, in conditiile in care pensionarii isi planifica pensia de la o luna la alta.…

- Marirea pensiilor reprezinta o masura necesara nu doar pentru pensionari, ci pentru intreaga societate romaneasca, si aceasta va continua, a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea, joi, la reuniunea Consiliului National al Organizatiei de Pensionari a PSD de la Palatul Parlamentului.

- "Noi am hotarat ca trebuie sa investim in bunastare si se poate gasi modelul prin care sa se dezvolte si mediul de afaceri, cu masuri de relaxare fiscala care genereaza venituri in plus, si in acelasi timp sa marim si pensiile, si salariile. Marirea pensiilor nu este, asa cum se poate crede, o masura…

- ActiveWatch le solicita Partidului Social Democrat si presedintelui acestuia, Liviu Dragnea, sa isi anunte public sprijinul pentru dreptul la libera exprimare si sa revina asupra declaratiilor privind promovarea unei legi menite sa sanctioneze persoanele care defaimeaza Romania in strainatate.„ActiveWatch…

- Viorica Dancila a declarat duminica, intr-un interviu televizat, ca l-ar cununa pe liderul PSD, Liviu Dragnea, daca acesta i-ar cere. Premierul a explicat ca o cunoaste pe Irina Tanase, partenera de viata a lui Dragnea, si ca aceasta ar fi o „fata deosebita”.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un anunt neasteptat, care pare sa ingroape "securea razboiului" vehiculat in presa dintre el si numarul doi din PSD, Niculae Badalau. Seful social-democratilor le-a spus jurnalistilor ca il va propune pe Badalau drept presedinte al Consiliului National al…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, dupa o intalnire cu reprezentantii Consiliului National al Persoanelor Varstnice, ca proiectul Legii pensiilor este finalizat, iar in prezent se fac simulari pe trei formule de...