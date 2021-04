Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 5 a admis, vineri, o contestatie depusa de Liviu Dragnea si a obligat Penitenciarul Rahova sa-i recunoasca fostului lider PSD si zilele de munca care ar fi putut fi prestate in inchisoare, daca conducerea inchisorii nu i-ar fi incalcat acest drept. Liviu Dragnea a dat in judecata…

- Liviu Dragnea mai castiga un proces cu Penitenciarul Rahova, in legatura cu zilele de munca in inchisoare. Judecatoria Sectorului 5 a admis, vineri, o contestatie depusa de Liviu Dragnea si a obligat Penitenciarul Rahova sa-i recunoasca fostului lider PSD si zilele de munca

- Liviu Dragnea, fostul lider PSD , a primit aviz pozitiv pentru eliberare din partea Comisiei Penitenciarului Rahova. Instanța, insa, este cea care va lua o decizie finala cu privire la eliberarea lui Liviu Dragnea, pe data de 27 aprilie. Dragnea este incarcerat la Rahova din 27 mai 2019, dupa ce a…

- Liviu Dragnea a primit aviz favorabil la cererea de eliberare condiționata, din partea Comisiei Penitenciarului Rahova. Avizul pozitiv va fi trimis instanței, care va analiza probele dosarului aprobat, care arata ca Dragnea este reabilitat. Saptamana viitoare, cererea de eliberare condiționata cu avizul…

- Fost lider al PSD, Liviu Dragnea cere eliberarea conditionata din inchisoare, unde executa o pedeapsa de 3 ani si 6 luni in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Judecatoria Sectorului 5 a stabilit termen pentru solutionarea solicitarii la 27 aprilie. CITESTE SI: Rezervele de sare…

