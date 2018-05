Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca presedintele Klaus Iohannis, care a vorbit luni seara despre executia bugetara din primul trimestru al anului 2018 si a cerut din nou demisia premierului Dancila, a prezentat o lista intreaga de minciuni, care pot constitui un atac…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri seara, ca Guvernul a adoptat un memorandum in ceea ce priveste ambsada Romaniei din Israel care nu contine altceva decat o platforma prin care sa fie consultate toate institutiile implicate. ”Noi nu am vorbit ca mutam ambasada Romaniei in Ierusalim maine”,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat dur pe presedintele Klaus Iohannis pentru faptul ca „a convocat-o” vineri la Cotroceni pe premierul Viorica Dancila, declarand, joi seara, la Antena 3, ca „a inventat un conflict” intre Guvern si Banca Nationala, iar „asa ceva nu poate fi acceptat”.

- Liviu Dragnea s-a dezlantuit pur si simplu la adresa lui Klaus Iohannis. Seful PSD l-a criticat la scena deschisa pe seful statului pentru ca Romania nu are ambasador de peste un an de zile in Israel."Este inexplicabil. De un an si jumatate nu trimiti un ambasador acolo. Asa ceva nu se face.…

- Premierul Viorica Dancila va face o vizita oficiala de doua zile in Israel, anunta Guvernul Premierul Viorica Dancila va face, miercuri si joi, o vizita oficiala in Israel, la invitatia prim-ministrului Benjamin Netanyahu, urmand sa aiba intrevederi cu premierul israelian, precum si cu presedintele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat joi seara, intr-un interviu la Antena3, ca informația aparuta la inceputul saptamanii, conform careia Viorica Dancila și-ar pregati demisia fac parte dintr-o campanie de manipulare. Dragnea susține ca articolele din presa sunt scrise la comanda și ca in ele…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat miercuri, la Antena 3, ca asteapta sa vada ce hotarare va lua presedintele Klaus Iohannis referitor la cererea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dar a subliniat totodata ca il va sustine pe ministrul Justitiei. "Nu am ezitat niciodata…