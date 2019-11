Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, nu a fost lasat sa voteze, in cadrul Penitenciarului Rahova, in ciuda faptului ca acesta nu are drepturile electorale interzise de catre instanța. In momentul in care Liviu Dragnea a inmanat buletinul catre operatorii din secția de votare, in sistem fostul lider…

- Printre cei peste 15.000 de detinuti care si-au exprimat intentia sa voteze duminica, prin intermediul urnei speciale, s-ar putea afla si persoanele publice care executa pedepse privative de libertate, de la Liviu Dragnea pana la Radu Mazare, scrie Mediafax.Administrația Naționala a Penitenciarelor…

- Klaus Iohannis a declarat ca fostul Guvern a lasat la finalul lunii octombrie un deficit bugetar de 29 miliarde lei, insemnand 2,8% din PIB, care a depașit deja deficitul bugetar programat pentru tot acest an. Președintele a precizat ca aici duce „impostura și diletantismul” foștilor guvernanți,…

- Cei trei au ajuns la Penitenciarul Rahova puțin dupa ora 17.00 și nu au facut declarații. Ei au venit cu cadouri pentru Liviu Dragnea. Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, i-a dedicat fostului presedinte PSD, aflat in inchisoare, si o poezie de dragoste scrisa de poeta britanica Elizabeth…

- ​​​Liviu Dragnea împlinește astazi 57 de ani și ramâne în închisoare dupa ce solicitarea sa de permisie a fost respinsa de conducerea Penitenciarului Rahova. Colegii sai de partid de la PSD Teleorman nu l-au uitat însa și i-au transmis un mesaj de felicitare. „Astazi…

- Liviu Dragnea nu va mai ieși din inchisoare pentru o zi, dupa ce conducerea Penitenciarului Rahova a respins cererea sa de permisie, au precizat surse din ANP, pentru MEDIAFAX. Se pare ca decizia ANP a survenit pentru ca presa a aflat ca fostul lider PSD va ieși din pușcarie.Surse din ANP…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa pentru modificarea unor acte normative in domeniul electoral, prin care se stabileste ca nu pot fi alesi in demnitatea de membru al guvernului, europarlamentar, presedinte al Romaniei, parlamentar, primar, consilier local…

- Dupa primele opt luni din 2019, piața auto inregistreaza o creștere generala de 9% comparativ cu aceeași perioada din 2018 și cu 4,5% fata de luna anterioara, potrivit unui comunicat al APIA.Citește și: Profeția devastatoare de care Liviu Dragnea nu a ținut cont: ‘I-am spus-o in fața’…