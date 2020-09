Liviu Dragnea a pierdut al doilea proces prin care a cerut dizolvarea PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a pierdut un nou proces prin care cerea dizolvarea PSD, dupa ce Tribunalul Bucuresti a respins solicitarea fostului lider al social-democratilor. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata. Liviu Dragnea a pierdut al doilea proces prin care cerea dizolvarea PSD, dupa ce Tribunalul…

- "Respinge cererea de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene ca inadmisibila. Admite cererea de sesizare a Curtii Constitutionale a Romaniei. Sesizeaza Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. 2 Legea nr. 14/2003 republicata, in…

- Liviu Dragnea a pierdut un nou proces prin care cerea dizolvarea PSD, dupa ce Tribunalul Bucuresti a respins solicitarea fostului lider al social-democratilor. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata.Liviu Dragnea a pierdut al doilea proces prin care cerea dizolvarea PSD, dupa ce Tribunalul…

- Judecatorii de la Tribunalul București au respins cererea lui Liviu Dragnea prin care acesta cere dizolvarea Partidului Social Democrat. Decizia instanței nu este definitiva și poate fi contestata. „Respinge capatul de cerere vizand dizolvarea paratului Partidul Social Democrat (PSD) ca fiind formulat…

- Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin, este citat miercuri incepand cu ora 9.00 la Tribunalul Bucuresti, unde judecatorii il vor audia in dosarul Tel Drum, cel in care sunt judecati directorii firmei de constructii din Teleorman. Liviu Dragnea a fost pus sub acuzate intr-un dosar separat privind activitatea…

- Mai exact, joi, procesul in care Liviu Dragnea cere dizolvarea PSD, se reia la Tribunalul București, potrivit B1 TV. Dosarul in care Liviu Dragnea cere dizolvarea PSD a fost mutat de la o instanța, la alta, iar ulterior speța avea sa fie suspendata pe fondul starii de urgența. Este posibil ca fostul…

- Procesul in care Liviu Dragnea cere dizolvarea PSD, partid pe care l-a condus pana la momentul in care a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare, se reia joi la Tribunalul București, potrivit B1 TV.Dosarul in care Liviu Dragnea cere dizolvarea PSD a fost mutat de la o instanța,…

- Actiunea in instanta este, de fapt, o stratagema la care apeleaza multi incarcerati, pentru a castiga iesiri din penitenciar, atunci cand trebuie sa se prezinte la termenele de judecata. In aceasta speta, Liviu Dragnea cere dizolvarea PSD, pentru ca, dupa condamnarea si incarcerarea sa din…