Stiri pe aceeasi tema

- „A fost o perioada de doi ani de doua luni de chin și suferința. Asta a fost aici, abuzuri și umilința și cea mai mare parte a populației a ințeles azi de ce a trebuit sa ajung aici. Cand am plecat eu, Romania era o țara prospera, cu venituri decente, azi e o dictatura feroce. E afectata libertatea…

- Liviu Dragnea iese din inchisoare. Irina Tanase impreuna cu cațiva susținatori il așteapta la poarta penitenciarului. Liviu Dragnea va fi eliberat. Irina Tanase il așteapta la poarta penitenciarului Liviu Dragnea va fi eliberat. Irina Tanase il așteapta la poarta penitenciaruluiPosted by Digi FM on…

- Iubita lui Liviu Dragnea (59 ani), Irina Tanase (29 ani), a reacționat public imediat dupa ce a aflat ca fostul lider PSD urmeaza sa fie eliberat din inchisoare. „Sunt foarte fericita! Am inceput sa plang! Acum ma imbrac și ma duc sa imi iau barbatul acasa”, a spus Irina Tanase pentru Antena 3 . Cateva…

- Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea va fi eliberat din inchisoare, pe baza unei decizii a Tribunalului Giurgiu.Magistrații au admis cererea acestuia de eliberare condiționata. Dragnea se afla in penitenciar din 27 mai 2019, cand a fost condamnat definitiv de Instanta suprema la 3 ani si 6 luni de…

- Liderul PSD Liviu Dragnea va fi pus in libertate. Decizia a fost luata de Tribunalul Giurgiu, care a dezbatut joi cererea de eliberare conditionata depusa de fostul lider al PSD. Decizia este definitiva și va fi pusa in aplicare imediat. „Irina o sa mearga la penitenciar in cateva ore. Cu…

- Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, va fi eliberat din inchisoare, a decis Tribunalul Giurgiu. Decizia este definitiva. Acesta a executat o pedeaspa de 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. The post Liviu Dragnea va fi eliberat din inchisoare appeared first on…

- Alex Bodi are toate motivele de bucurie, dupa ce a fost eliberat din arestul la domiciliu, iar acum se bucura din plin de libertate. Milionarul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, iar acum a ales sa sarbatoreasca alaturi de cele mai importante persoane din viața lui. Paparazzii Spynews.ro…

- Judecatoria Sectorului 5 a admis, vineri, plangerea fostului șef al PSD Liviu Dragnea, facuta impotriva Penitenciarului Rahova, unde executa pedeapsa din dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, potrivit Antena 3. Dragnea s-a plans instanței ca direcțiunea penitenciarului nu ar…