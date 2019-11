Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a fost eliberat din inchisoare ieri, pentru o zi, ca urmare a unei decizii a conducerii Penitenciarului Rahova, relateaza Digi 24. In aceasta dimineața, fostul lider PSD s-a intors in detenție. In timpul celor 24 de ore in care a fost liber, acesta nu luat legatura cu nimeni din partid…

- Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea este tot mai aproape de a primi o zi de permisie din Penitenciarul Rahova, unde executa o pedeapsa de 3 ani și jumatate de inchisoare, anunța Digi 24.Potrivit sursei citate, directorul atelierului auto l-a recomandat pe Liviu Dragnea pentru a primi o…

- Cei trei au ajuns la Penitenciarul Rahova puțin dupa ora 17.00 și nu au facut declarații. Ei au venit cu cadouri pentru Liviu Dragnea. Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, i-a dedicat fostului presedinte PSD, aflat in inchisoare, si o poezie de dragoste scrisa de poeta britanica Elizabeth…

- ​​​Liviu Dragnea împlinește astazi 57 de ani și ramâne în închisoare dupa ce solicitarea sa de permisie a fost respinsa de conducerea Penitenciarului Rahova. Colegii sai de partid de la PSD Teleorman nu l-au uitat însa și i-au transmis un mesaj de felicitare. „Astazi…

- Liviu Dragnea nu va mai ieși din inchisoare pentru o zi, dupa ce conducerea Penitenciarului Rahova a respins cererea sa de permisie, au precizat surse din ANP, pentru MEDIAFAX. Se pare ca decizia ANP a survenit pentru ca presa a aflat ca fostul lider PSD va ieși din pușcarie.Surse din ANP…

- Liviu Dragnea va iesi din inchisoare pentru o zi, dupa ce a primit permisie de la conducerea Penitenciarului Rahova, au precizat surse judiciare pentru Mediafax. Potrivit acelorasi surse, citate de Mediafax, Dragnea va beneficia de ziua libera la inceputul lunii noiembrie. Fostul presedinte al PSD Liviu…

- Liviu Dragnea va ieși din inchisoare pentru o zi dupa ce a primit permisie de la conducerea Penitenciarului Rahova, unde fostul lider PSD executa pedeapsa de 3 ani și jumatate in dosarul DGASPC, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza,…

- Alvin Kennard, in varsta de 58 de ani, urmeaza sa fie eliberat dupa ce a stat 36 de ani in spatele gratiilor, conform unei dispozitii anuntate miercuri. Ordinul este in prezent procesat de Departamentul Penitenciarelor din Alabama. Potrivit evidentelor judiciare, Kennard a fost condamnat pe…